PSG - Malaise : Ce message fort sur le rôle de Neymar en interne !

Publié le 4 avril 2021 à 23h45 par La rédaction

Alors qu’il fait parfois l’objet de critiques, notamment après son expulsion contre le LOSC ce samedi, Neymar trouve du soutien auprès de certains anciens coéquipiers, dont Ivan Rakitic qui affirme que le Brésilien est essentiel dans un vestiaire.

À peine de retour parmi les titulaires, Neymar fait déjà l’objet de nombreuses critiques. Le Brésilien a été très décevant sur le terrain lors de la défaite du PSG contre le LOSC au Parc des Princes ce samedi (1-0). Pire encore, l’ancien du FC Barcelone n’a pas su maitriser ses nerfs et a craqué face à Tiago Djalo, provoquant son expulsion dans les dernières minutes de la rencontre. L’attitude du joueur en a naturellement agacé plus d’un. « Quelle bêtise. En même temps fallait pas que d’ici la fin de saison, il passe au-dessus de 50% de présence ... Ouf. Il n’y a que parmi les supporters parisiens qu’il y a autant de crétins qui défendent les joueurs même quand ils sont mauvais ? Hum, possible oui » avait notamment lâché le journaliste Daniel Riolo sur son compte Twitter . Ce n'est pas la première fois que Neymar se retrouve au coeur des critiques, mais aux yeux d'Ivan Rakitic, son ancien coéquipier au Barça, le Brésilien est essentiel dans un vestiaire.

« Il a un niveau incroyable. Il est très important dans un vestiaire »