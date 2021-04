Foot - PSG

PSG : Un nouveau gros forfait à prévoir dans le choc face au Bayern ?

Publié le 6 avril 2021 à 12h12 par H.G.

Alors que le Bayern Munich et le PSG s’affronteront ce mercredi en quarts de finale aller de la Ligue des Champions, un nouvel homme pourrait manquer ce choc côté bavarois.