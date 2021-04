Foot - PSG

PSG - Clash : Un joueur du LOSC règle ses comptes avec Neymar !

Publié le 5 avril 2021 à 17h30 par B.C. mis à jour le 5 avril 2021 à 17h33

Expulsé par l’arbitre avec Neymar lors de la rencontre opposant le PSG au LOSC (0-1) samedi, Tiago Djaló est revenu sur son altercation avec l’attaquant brésilien.

Alors que son retour était très attendu, Neymar ne s’est pas illustré sur la pelouse du Parc des Princes face au LOSC. Décevant dans le jeu, l’Auriverde a perdu ses nerfs dans les dernières secondes de la partie en bousculant Tiago Djaló, provoquant son expulsion avec un deuxième carton jaune. Neymar avait en effet déjà eu un geste d’humeur au début de la seconde période sur Benjamin André. Mais la star du PSG ne s’est pas arrêtée là puisqu’un début d’altercation est survenu dans les couloirs du stade avec Tiago Djaló obligeant les équipes de sécurité à intervenir pour éviter que les deux joueurs n'en viennent aux mains. Neymar risque désormais une grosse suspension allant jusqu’à cinq matches après ce mauvais geste, d’autant que l’attaquant est un récidiviste. Interrogé par O Jogo sur cette séquence très tendue avec le numéro 10 parisien, Tiago Djaló a donné sa version des faits et en a profité pour tacler Neymar.

« Neymar doit avoir plus de respect », explique Tiago Djalo

« Je n'ai rien fait. Après cette faute, l'arbitre a sifflé et Neymar a fini par m'agresser. Je suis tombé au sol. Il a essayé de me prendre le ballon et m'a frappé avec sa main sur le menton. Et puis j'ai été expulsé sans savoir pourquoi » , raconte Tiago Djaló, mécontent après la décision de Benoit Bastien. « Dans le tunnel, il a dit des choses que je n'aimais pas, il m'a même jeté un autocollant au visage, et c'est tout... Qu'a-t-il dit ? Je ne sais même plus, mais ce n'était rien de bon. Ce sont des choses du jeu... Chacun est allé dans son coin et rien d’autre. Je respecte tout le monde, qu'il s'agisse de Neymar ou d'un autre joueur. Je respecte tout le monde. Mais je pense que les autres devraient respecter aussi. Nous devons nous respecter, nous sommes des collègues professionnels, et c'est ce qui manque à Neymar, un peu plus de respect. Neymar doit avoir plus de respect », se défend le défenseur du LOSC, pointant également du doigt les médias dans cette affaire : « Ils ont une part de responsabilité là-dedans, parce qu'ils finissent toujours par donner raison, ou par privilégier, les joueurs les plus médiatiques, qui finissent par être plus protégés. »

Pochettino n’accable pas Neymar