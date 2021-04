Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar dans le collimateur de ses coéquipiers ?

Publié le 5 avril 2021 à 20h15 par B.C.

Expulsé face au LOSC (0-1), Neymar pourrait être suspendu plusieurs matches après son altercation avec Tiago Djalo. Un geste d’humeur qui aurait du mal à passer en interne.

Alors qu’il n’avait plus été titularisé depuis février, et sa blessure face à Caen, Neymar faisait son grand retour contre le LOSC ce samedi. Malheureusement pour le PSG, le Brésilien n’a pas permis à son équipe de remporter ce match crucial pour la course au titre. Pire encore, Neymar a craqué en récoltant deux cartons jaunes pour des gestes d’humeur sur Benjamin André, puis Tiago Djalo dans les dernières secondes de la partie. Alors qu’il est un récidiviste, Neymar pourrait désormais écoper de plusieurs matches de suspension, un énorme coup dur pour le PSG, déjà en difficulté cette saison. De quoi susciter de l’incompréhension dans le vestiaire.

L’expulsion a irrité certains joueurs du PSG