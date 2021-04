Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, expulsion... Marquinhos pète les plombs face à l'arbitre !

Publié le 5 avril 2021 à 11h45 par A.M.

Très agacé par l'expulsion de Neymar contre le LOSC (0-1), Marquinhos, capitaine du PSG, n'a pas hésité à faire savoir à l'arbitre qu'il n'était absolument pas d'accord avec sa décision.

A l'occasion de la venue du LOSC samedi au Parc des Princes, le PSG avait l'occasion de prendre une belle option sur le titre en Ligue 1 et de confirmer sa très belle prestation à Lyon avant la trêve internationale (4-2). Toutefois, les Parisiens ont tout gâché en s'inclinant face aux Dogues (0-1) qui possèdent désormais trois points d'avance en tête de la Ligue 1. Mais surtout, ce match a été marqué par l'expulsion de Neymar en toute fin de rencontre alors que le Brésilien faisait son retour à la compétition après avoir disputé seulement 20 minutes à Lyon.

«T’as réussi à faire ta fête»