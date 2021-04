Foot - PSG

PSG : Ce joueur du Bayern Munich envoie un message clair sur Mbappé !

Publié le 6 avril 2021 à 14h27 par H.G.

Alors que le PSG et le Bayern Munich s’affronteront ce mercredi en Ligue des Champions, Benjamin Pavard a confié toute son admiration pour Kylian Mbappé.