PSG - Malaise : Marquinhos interpelle Neymar après son expulsion contre le LOSC !

Publié le 6 avril 2021 à 17h45 par A.M.

Expulsé contre le LOSC samedi, Neymar est sous le feu des critiques. Présent en conférence de presse, Marquinhos espère que son compatriote se rattrapera mercredi soir face au Bayern Munich.

De retour de blessure juste avant la trêve, Neymar était très attendu face au LOSC après avoir pu profiter de deux semaines de préparation pour revenir au top. Toutefois, le Brésilien a déçu. Dans le jeu tout d'abord puisqu'il n'a jamais réussi à faire de différence, mais également dans son comportement. En effet, Neymar a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes, à chaque pour avoir perdu ses nerfs, face à Benjamin André puis dans les arrêts de jeu devant Tiago Djalo. A la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Marquinhos s'est présenté devant les médias et espère que Neymar brillera mercredi soir.

«On apprend de nos erreurs et on pense à ce qu'on doit faire demain»