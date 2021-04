Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat accablant sur le retour de Neymar !

Publié le 6 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter la prestation de Neymar contre le LOSC samedi (0-1), Eric Rabesandratana n'est pas tendre avec le numéro 10 du PSG.

Entré en jeu contre l'OL, Neymar a ensuite pu bénéficier des deux semaines de trêve international pour se remettre en forme, les sélections sud-américaines ayant décidé d'annuler leurs rassemblements. Une excellente nouvelle alors que le PSG s'apprêtait à défier le LOSC pour une rencontre cruciale dans la course au titre. Et pourtant, non seulement Neymar a déçu dans le jeu, mais surtout, il a perdu ses nerfs en fin de match, se faisant expulser dans les arrêts de jeu. Et forcément, dans sa chronique pour France Bleu , Eric Rabesandratana n'est pas tendre.

«Samedi, on a eu le Neymar que tout le monde déteste»