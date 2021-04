Foot - PSG

PSG - Malaise : Une lourde sanction pour Neymar après le LOSC ? La réponse !

Publié le 6 avril 2021 à 16h10 par H.G.

Alors qu’il sera fixé ce mercredi concernant sa sanction après son carton rouge reçu contre le LOSC ce dimanche, Neymar ne devrait pas se voir infliger une lourde peine.

Le PSG a sans doute perdu plus qu’un simple match de Ligue 1 contre le LOSC samedi dernier au Parc des Princes (1-0). En effet, le club de la capitale a alors perdu la tête du classement de la Ligue 1, laissant l’écurie entrainée par Christophe Galtier prendre trois unités d’avance. Mais en plus de cela, le PSG risque également de perdre Neymar pour plusieurs matchs dans la mesure où le Brésilien a été sanctionné d’un carton rouge en fin de rencontre à la suite d’une poussette sur un adversaire. Mais fort heureusement, le joueur de 29 ans ne devrait pas écoper d’une trop lourde sanction.

Pas plus de trois matchs de sanction pour Neymar