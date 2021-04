Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, Barcelone… Les précisions du clan Neymar !

Publié le 6 avril 2021 à 14h45 par T.M.

Alors que le retour de Neymar au FC Barcelone fait à nouveau la Une de l’actualité, il ne faudrait clairement pas exclure cette possibilité pour le joueur du PSG.

Pour Neymar, la page FC Barcelone semblait définitivement tournée. En effet, suite à son retour avorté en 2019, le Brésilien s’était reconcentré sur le PSG. Et désormais heureux dans la capitale, le joueur de 29 ans envisageait de prolonger. Ce nouveau contrat était d’ailleurs quasiment acté, mais c’était avant la bombe lâchée par la presse catalane. Selon ARA , Neymar aurait mis en stand-by sa prolongation, pensant encore et toujours à revenir au Barça afin d’évoluer une nouvelle fois aux côtés de Lionel Messi. Le feuilleton est donc reparti et les rumeurs ne cessent de fleurir…

« Dans le football, il n’y a rien d’impossible »