PSG : Après Lewandowski, Pochettino reçoit une autre grande nouvelle avant le Bayern !

Publié le 6 avril 2021 à 17h10 par A.M.

Absent à l'entraînement ce mardi matin, Serge Gnabry a été testé positif au Covid-19 suite à un test antigénique. Si le test PCR confirme le résultat, l'ailier allemand manquera la double confrontation contre le PSG.

Décidemment, le PSG et le Bayern Munich enchaînent les coups durs. Pendant que Mauricio Pochettino devra faire sans Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Layvn Kurzawa et Mauro Icardi, blessés et qui s'ajoutent à la suspension de Leandro Paredes, Hans-Dieter Flick a lui été contraint de constater la blessure de Robert Lewandowski durant la trêve qui manquera les deux matches. Serge Gnabry devait donc prendre sa place à la pointe de l'attaque bavaroise, mais l'international allemand était absent à l'entraînement ce mardi, à la veille du match aller.

Gnabry absent à l'aller... et au retour ?