PSG - Malaise : A Paris, Neymar est attendu au tournant !

Publié le 6 avril 2021 à 20h30 par Arthur Montagne

A la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions, Marquinhos et Mauricio Pochettino se sont présentés en conférence de presse et ont notamment été interrogés sur la situation de Neymar dont l'expulsion contre le LOSC a fait grandement parler ces derniers jours.

Le Paris Saint-Germain a lancé sa dernière ligne droite de la saison par un choc contre le LOSC dans la course au titre en Ligue 1 samedi. Pour atteindre ses objectifs le club de la capitale peut d'ailleurs compter sur le retour de Neymar, dont la blessure a été plus longue que prévue. Toutefois, le numéro 10 du PSG a déçu pour son grand retour à la compétition. Auteur d'une prestation quelconque dans le jeu, le Brésilien s'est malheureusement distingué par son expulsion en toute fin de match après avoir perdu ses nerfs face à Tiago Djalo. Un comportement qui aurait d'ailleurs suscité l'agacement au PSG en interne. Mais Neymar a une occasion en or de se racheter dès mercredi soir à l'occasion du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Et il est d'ailleurs très attendu.

Marquinhos interpelle Neymar

En effet, présent en conférence de presse, Marquinhos s'est prononcé sur le comportement de son compatriote et espère qu'il a retenu la leçon après son erreur. « Ney je le connais depuis des années, on sait que c'est un joueur très compétiteur, si on regarde bien l'action il a reçu une faute, il est venu chercher le ballon, il a mis beaucoup d'engagement... C'est un grand joueur, il est très motivé, ce qui s'est passé, s'est passé. Demain on a besoin de grands joueurs pour faire un grand match, on ne va pas refaire l'histoire, demain c'est la Ligue des champions, on apprend de nos erreurs et on pense à ce qu'on doit faire demain », confie le capitaine du PSG devant les médias, imité dans la foulée par son entraîneur.

Pochettino veut que Neymar se canalise