PSG : Le clan Neymar lâche un gros message avant le Bayern Munich !

Publié le 7 avril 2021 à 16h45 par B.C.

Alors que Neymar est très attendu ce mercredi soir face au Bayern Munich, le père de l’attaquant a tenu à encourager l’attaquant et ses coéquipiers avant ce gros rendez-vous.

Après s’être défait du FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le Bayern Munich ce mercredi, le finaliste de la dernière édition. Un rendez-vous pour lequel Neymar sera très attendu. L’attaquant brésilien ne s’est guère illustré ce samedi face au LOSC, en se faisant expulser dans les dernières secondes après un geste d’humeur. Alors qu’il pourrait être suspendu plusieurs matches en Ligue 1, Neymar a l’occasion de se rattraper ce mercredi soir. Avant ce choc, le père du joueur a tenu à faire passager un message fort à son fils et au PSG.

« Aujourd'hui c'est le jour du PSG »