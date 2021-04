Foot - PSG

PSG : Pochettino donne des nouvelles de Marquinhos

Publié le 7 avril 2021 à 23h25 par La rédaction mis à jour le 7 avril 2021 à 23h26

Sorti sur blessure peu avant la demi-heure de jeu contre le Bayern Munich, Marquinhos souffre des adducteurs comme l'explique Mauricio Pochettino.