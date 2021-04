Foot - PSG

PSG : Choupo-Moting prévient clairement Mbappé et Neymar avant leurs retrouvailles !

Publié le 7 avril 2021 à 20h10 par A.M.

A quelques heures de retrouver le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, Eric Maxim Choupo-Moting s'est prononcé sur l'importance de Neymar et Kylian Mbappé.

L'été dernier, alors en fin de contrat, Eric Maxim Choupo-Moting quittait le PSG deux ans après son arrivée. L'international camerounais est donc parti après une finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern Munich (0-1)... club au sein duquel il a signé quelques mois plus tard. Désormais joueur du club bavarois, l'ancien attaquant de Stoke va retrouver le PSG ce mercredi à l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et il a notamment évoqué ses retrouvailles avec avec les deux stars parisiennes à savoir Neymar et Kylian Mbappé.

«C'est une équipe remplie de stars, mais c'est exactement la même chose pour nous»