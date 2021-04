Foot - PSG

PSG : Draxler, Mbappé... Le message très fort de Pochettino !

Publié le 7 avril 2021 à 20h15 par A.M.

Alors qu'il a fait des choix très forts pour son onze de départ contre le Bayern Munich, Mauricio Pochettino a justifié ses décisions.

Le onze de départ du PSG était très attendu pour le choc contre le Bayern Munich ce mercredi soir. Et Mauricio Pochettino a réservé plusieurs surprises en titularisant notamment Colin Dagba à la place de Thilo Kherer, ainsi que Julian Draxler plutôt que Moise Kean. D'autre part, Kylian Mbappé sera également aligné à la pointe de l'attaque parisienne. Des choix forts pour ce quart de finale aller que le technicien argentin a justifié avant le coup d'envoi.

Pochettino justifie ses choix