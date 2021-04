Foot - PSG

PSG : Final 8, Neuer… La grosse déclaration du Bayern sur les retrouvailles avec le PSG !

Publié le 7 avril 2021 à 9h20 par La rédaction

Ayant soulevé la Ligue des champions en août dernier en finale après avoir battu le PSG 1 but à 0 grâce au buteur Kingsley Coman, le Bayern Munich va se mesurer au club parisien pour les 1/4 de finale de cette édition. L’occasion pour Karl-Heinz Rummenigge de revenir sur cette confrontation qui n’aurait pas été la même sans Manuel Neuer.