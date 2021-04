Foot - PSG

PSG : Ces révélations sur un choix radical de Pochettino !

Publié le 7 avril 2021 à 19h45 par A.M.

C'est la grosse surprise de la composition du PSG pour affronter le Bayern Munich, Julian Draxler devrait débuter à la place de Moise Kean. Un choix encouragé par des raisons physiques.

Confronté à de nombreuses absences, Mauricio Pochettino a fait des choix forts pour son onze de départ contre le Bayern Munich ce mercredi soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Et la principale surprise concerne le couloir gauche de l'attaque du PSG où Julian Draxler devrait être aligné à la place Moise Kean, remplaçant ce soir. Un choix surprenant puisque l'international italien s'est montré performant, notamment dans son repli défensif et son impact dans le pressing. Mais selon les informations de Mohamed Bouhafsi, l'entraîneur du PSG n'a pas vraiment eu le choix.

Draxler préféré à Kean pour des raisons physiques ?