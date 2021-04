Foot - PSG

PSG : Le clan Marquinhos sort du silence pour sa blessure avant le Bayern !

Publié le 10 avril 2021 à 16h45 par Th.B.

Après la victoire arrachée sur la pelouse de l’Allianz Arena mercredi lors de la phase aller de ce 1/4 de finale de Ligue des champions, le PSG va ressortir une prestation de classe afin d’atteindre le dernier carré de la compétition, et cela, très probablement sans Marquinhos. Les proches du capitaine parisien sont d’ailleurs sortis du silence.

Buteur lors du 1/4 de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (3-2) avant de céder sa place en raison d’une blessure, Marquinhos semble souffrir d’une lésion de grade 2 aux adducteurs, comme le laissait pressentir la déclaration de son entraîneur Mauricio Pochettino dans la foulée de la rencontre mercredi soir à RMC Sport. « Marquinhos? Il a senti une douleur aux adducteurs, on espère que ce n'est pas grave et qu'il sera rapidement disponible. ». Néanmoins, au vu de la gravité de la blessure, Marquinhos ne devrait pas être rapidement disponible.

Ses proches jugeraient imprudent de le faire jouer face au Bayern