Mercato - PSG : Ronaldo, Icardi, Kean... Gros coup de froid pour cette énorme opération !

Publié le 14 avril 2021 à 23h15 par A.D. mis à jour le 14 avril 2021 à 23h17

Alors que le PSG s'intéresserait à Cristiano Ronaldo, la Juventus voudrait récupérer Moise Kean et Mauro Icardi en échange. Toutefois, cette opération devrait être impossible à boucler.

En grande difficulté avec la Juventus cette saison, Cristiano Ronaldo se poserait des questions sur son avenir. Alors que les résultats turinois ne lui conviennent pas, CR7 réfléchirait à partir pour retrouver un club plus ambitieux. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait donc ne pas honorer son contrat jusqu'au bout. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, bien décidé à profiter de la situation pour accueillir la star portugaise cet été. Ouverte à l'idée de laisser filer Cristiano Ronaldo vers Paris à la fin de la saison, la Juventus aurait une idée en tête pour ne pas se retrouver bredouille. D'après les indiscrétions d' AS , divulguées ce mardi, les Bianconeri espéreraient récupérer Mauro Icardi et Moise Kean, qui pourrait être transféré définitivement au PSG, en échange de Cristiano Ronaldo cet été. Toutefois, cette transaction n'aurait aucune chance de se concrétiser.

Un échange impossible entre Icardi, Kean et Ronaldo ?