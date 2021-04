Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace se précise pour Moise Kean !

Publié le 14 avril 2021 à 20h45 par B.C.

Auteur d’une première saison satisfaisante au PSG, Moise Kean aurait convaincu Leonardo de le recruter définitivement cet été. Cependant, la Juventus ferait également de l’international italien une priorité.

Prêté par Everton au PSG pour pallier les départs d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, Moise Kean s’illustre pour sa première saison dans la capitale. L’attaquant totalise 18 buts en 37 apparitions sous le maillot rouge et bleu, un bilan satisfaisant qui aurait incité Leonardo à vouloir le conserver la saison prochaine. Cependant, la tâche du directeur sportif parisien ne sera pas simple, puisqu’il n’y a aucune option d’achat dans le contrat de l’international italien. Le PSG sera donc contraint de négocier avec Everton pour le transfert de Moise Kean, et pour ne rien arranger, il faudra contrer la concurrence.

La Juve à fond sur Kean ?