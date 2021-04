Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour à la Juventus ? La réponse de Moise Kean !

Publié le 14 avril 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, Moise Kean pourrait ne pas faire son retour à Everton. En effet, le PSG veut conserver définitivement le buteur italien, tandis que la Juventus travaille déjà pour le rapatrier à Turin. Après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions ce mardi soir, Moise Kean a lâché ses vérités sur son avenir et sur l'intérêt de la Juventus.

Orphelin d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting - partis respectivement à Manchester United et au Bayern à la fin de leur contrat l'été dernier - Leonardo a fait le nécessaire pour conserver Mauro Icardi à l'issue de son prêt. En effet, le directeur sportif du PSG a payé une somme proche de 50M€ à l'Inter pour garder définitivement le buteur argentin. Par ailleurs, Leonardo est parvenu à trouver un accord avec Everton pour récupérer Moise Kean sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Et alors que la pépite italienne de 21 ans a déjà mis tout le monde d'accord au Camp des Loges, la direction du PSG veut à tout prix le garder pour les saisons à venir. Et pour obtenir gain de cause, Leonardo devra à la fois faire plier Carlo Ancelotti, le coach des Toffees , et battre la concurrence de la Juventus. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les Bianconeri s'activent déjà pour rapatrier Moise Kean à Turin. Mais heureusement pour le PSG de Mauricio Pochettino, le natif de Vercelli privilégie clairement le club parisien pour son avenir. En effet, selon nos informations du 22 mars, Moise Kean ne compte pas faire son retour à Everton et espère rester au PSG, plutôt que faire son retour à la Juventus. Et ce, même s'il préfère entretenir le suspens lorsqu'il est interrogé sur son avenir.

«Je ne sais pas ce qui va se passer après le prêt d’Everton»

Interrogé au micro de Sky Sport ce mardi soir après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Moise Kean a entretenu le doute quant à son futur. « Je n'ai pas beaucoup joué à Everton et j'avais besoin de cette expérience au PSG. Ici, Pochettino croit en moi. Mon avenir ? Je ne sais pas ce qui va se passer après le prêt d’Everton, on verra… » , a-t-il confié, avant de se prononcer sur l'intérêt de la Juventus. « Si la Juventus s'intéresse à moi ? Pour le moment, je me concentre sur la demi-finale de la Ligue des champions. Je profite du moment présent et je ne pense pas à mon avenir. Je travaille beaucoup sur le terrain, je ne sais rien de l'avenir » , a expliqué Moise Kean à Sport Mediaset .

«Si la Juve s'intéresse à moi ? Je profite du moment présent»