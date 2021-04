Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un échec de Leonardo avec Kean… à cause de Rabiot ?

Publié le 14 avril 2021 à 13h10 par H.G.

Alors que le PSG aimerait s’attacher les services de Moise Kean de manière définitive, Adrien Rabiot pourrait rendre un grand service à la Juventus en intégrant un échange entre les Bianconeri et Everton.

Arrivé au PSG l’été dernier dans le cadre d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Everton, Moise Kean a retrouvé des couleurs dans la capitale française. En effet, décevant chez les Toffees , l’international italien s’est imposé comme l’une des bonnes satisfactions individuelles de cette saison 2020/2021 côté parisien tant il réalise de belles prestations, que ce soit dans l’axe ou sur un côté. Plus encore, Moise Kean s’est pleinement adapté au PSG et aimerait maintenant s’y inscrire dans la durée comme nous vous l’avons annoncé. Seulement voilà, encore faudra-t-il convaincre Everton de lâcher son joueur pour un prix décent, et ce d’autant plus que Paris n’est pas le seul à vouloir l’acheter.

La Juventus voudrait proposer un échange de joueurs à Everton pour Moise Kean