Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp prêt à faire une fleur à Doha pour… Salah ?

Publié le 14 avril 2021 à 11h45 par Th.B.

Pour remplacer Kylian Mbappé qui pourrait s’en aller à l’intersaison, le PSG songerait à Mohamed Salah alors que Liverpool serait susceptible de planifier un avenir sans lui… Explications.

Afin de parer à toute éventualité avec Kylian Mbappé, dont l’avenir au PSG reste indécis à ce jour, le Qatar aurait validé la piste Mohamed Salah pour remplacer l’attaquant du PSG. Disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2022, Mbappé serait amené à quitter le club de la capitale cet été s’il ne parvenait pas à un accord avec la direction parisienne d’ici la fin de la saison concernant sa situation contractuelle. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Liverpool, Salah serait lui aussi susceptible de plier bagage à l’intersaison et Doha compterait bien frapper fort avec l’Égyptien selon The Transfer Window Podcast et Téléfoot en cas de départ de Mbappé.

Salah pas dans l’optique de forcer son transfert, mais…