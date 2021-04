Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a programmé son offensive pour Neymar !

Publié le 14 avril 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Le retour de Neymar au FC Barcelone ne sera pas pour cet été. Le club catalan n’a pas les moyens d’attirer le joueur du PSG, qui pourrait, de nouveau, faire parler de lui en 2022.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG va disputer les demi-finales de la Ligue des champions. Malgré sa défaite sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi (0-1), le club parisien s’est qualifié pour la prochaine étape et défiera le vainqueur du match Manchester City/Borussia Dortmund. Titularisé par Mauricio Pochettino, Neymar s’est créé bons nombres d’occasions, mais a manqué de réalisme. Malgré tout, le Brésilien a été élu homme du match et en a dit plus sur son avenir après le match. Dans un premier temps, il a botté en touche au micro de RMC Sport : « Rester à Paris ? Le PSG est une super équipe. Nous sommes maintenant en demi-finale et nous rêvons de plus grand » . Mais au micro de TNT Sports , Neymar s’est montré plus bavard et a laissé entendre qu’il allait prolonger son contrat avec le PSG. Pour l’heure son bail prend fin en juin 2022 : « Ceci (la prolongation avec le PSG) n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et à la maison ici au PSG. Je me sens plus heureux qu’avant ». Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’international brésilien a donné son accord pour prolonger son aventure parisienne jusqu’en 2026. Le PSG attend le bon timing pour officialiser cette signature. Selon L’Equipe , elle pourrait intervenir avant le 27 avril, date de la demi-finale de Ligue des champions.

Pour cet été, c'est râpé

Autrement dit, ce n’est pas cet été que Neymar fera son retour au FC Barcelone. La formation catalane avait déjà tenté de l’attirer en 2019, mais avait dû baisser les bras après des semaines de négociations. Le joueur brésilien demeure un rêve pour pour le club, qui n’a toujours pas digéré son départ à Paris. Mais l’arrivée de l’attaquant se heurte à énormément d’obstacles. Comme indiqué par Marca , le FC Barcelone n’a pas les moyens d’attirer Neymar lors du prochain mercato estival. La dette, supérieure à 1000M€ est trop importante pour la formation blaugrana. Pourtant, Radio Catalunya annonce que le club de Liga pourrait tenter une offre désespérée, autour de 70-80M€, mais selon Marca, le PSG n’acceptera jamais une telle proposition pour un joueur recruté 222M€ en 2017. Par ailleurs, le FC Barcelone ne peut lui proposer le salaire qu’il touche en France. L’ancien de Santos coûte 70M€ par an au club parisien. Une somme astronomique que ne peut dépenser la formation catalane, désireuse également de conserver Lionel Messi dans son effectif. S’il souhaite rejoindre la Catalogne, comme le prétend le média catalan Ara, Neymar devra donc baisser considérablement ses exigences et toucher un salaire moins important.

Le FC Barcelone veut retenter le coup en 2022