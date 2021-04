Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar fait une sortie fracassante sur sa prolongation !

Publié le 14 avril 2021 à 13h45 par T.M.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Neymar devrait bel et bien prolonger avec le PSG. Et ce mercredi, c’est ni plus ni moins que l’entourage du Brésilien qui a confirmé cela.

Elu homme du match ce mardi face au Bayern Munich, Neymar a été décisif pour la qualification du PSG pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Mais suite à cet exploit, les questions ont surtout tourné autour de l’avenir du Brésilien, alors que les rumeurs sont nombreuses à ce sujet. Proche de prolonger avec le PSG, Neymar a ensuite été annoncé proche à nouveau d’un retour au FC Barcelone, mais pour Nasser Al-Khelaïfi, il n’y a semble-t-il aucun débat à ce sujet. « Le contrat de Neymar ? Je pense qu’il restera ici au PSG pour longtemps », a assuré le président du PSG.

« La prolongation est bouclée »