Mercato - OM : Cette nouvelle grande sortie sur la vente de l'OM !

Publié le 14 avril 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Malgré les démentis de Frank McCourt, Thibaud Vérizian persiste et signe. Selon le journaliste, l’OM pourrait bien être vendu dans les prochains mois.

A Marseille, une incroyable rumeur circule depuis maintenant plusieurs mois. Selon plusieurs journalistes et notamment Thibaud Vézirian, Frank McCourt serait prêt à vendre l’OM et aurait même trouvé un accord avec des investisseurs venus tout droit d’Arabie Saoudite. « Tout porte à croire que c’est bouclé. L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens. (…) A Noël, McCourt et ses collaborateurs s’étaient rendus à Riyad avec le clan de KHC (Kingdom Holding Company), la compagnie d’Al Walid Bin Talal. L’OM va être racheté, ça va être bouclé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Il y a un communiqué de presse qui est en cours de rédaction ou même terminé », avait confié il y a quelques mois le journaliste. Mais de son côté, l'Américain a répété que le club n’était pas à vendre. « Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel » avait confié McCourt dans un entretien accordé à la Provence en mars dernier. Journaliste anglais, Ben Jacobs a également jeté un froid sur la vente de l’OM.

L’OM serait toujours en vente

Selon lui, le prince Al Walid Bin Talal aurait bien tenté de racheter le club, mais n’aurait pas réussi à trouver un accord avec Frank McCourt. « Mise à jour sur le rachat de Marseille. On m'a dit que le Prince Talal a maintenant mis fin à son intérêt pour l'OM. Il n'y aura pas d'accord saoudien. Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un prix malgré les discussions en cours depuis novembre dernier. Comme dans ma dernière mise à jour, McCourt n'est pas prêt à vendre à moins qu'une offre astronomique soit déposée. Le Prince Talal a une forte affinité avec l'OM, et a envisagé d'acheter le club à trois reprises. Mais la position de McCourt, "pas à vendre", est authentique. Les sources de Kingdom Holding (société d’investissements du prince saoudien Al-Walid ben Talal, NDLR) me disent que Talal n'a pas l'intention d'acheter un club étranger pour la vanité, seulement pour la valeur commerciale » a -t-il assuré sur son compte Twitter. Mais malgré cette déclaration, Thibaud Vézirian campe sur ses positions : « Si je confirme les informations de Ben Jacobs ? Non, c’est bidon ce qu’il raconte ».

« Si tu es supporter de l’Olympique de Marseille tu seras très content dans quelques mois »