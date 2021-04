Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan machiavélique de l’avocat de Mohamed Salah…

Publié le 14 avril 2021 à 12h30 par Th.B.

Témoignant de l’absence d’avancées concrètes du côté de Liverpool pour une prolongation de contrat de Mohamed Salah, son avocat Ramy Abbas Issa a mis le feu aux poudres afin de faire évoluer la situation. Avec le PSG et le Real Madrid présents dans le dossier désormais, le feuilleton Salah passe à la vitesse supérieure.

Et si le successeur de Kylian Mbappé se nommait Mohamed Salah ? Courant mars, le journaliste du Times Duncan Castles expliquait sur le plateau du Transfer Window Podcast que Doha songerait à l’ailier de Liverpool en cas de départ de Mbappé, pour qui une prolongation n’a toujours pas été convenue avec le PSG et dont le bail actuel expire en juin 2022. Castles révélait les intentions des propriétaires du PSG pour Salah, qui sont à la fois économiques et sportives. En effet, en raison du rayonnement médiatique de Mohamed Salah en Europe et en Afrique, Doha apprécierait le profil de l’attaquant de Liverpool. Une information qui a fait son bout de chemin et qui a d’ailleurs été confirmé par Julien Maynard. Le journaliste de TF1 était de passage sur le plateau de Téléfoot dimanche dernier et a ajouté que des premiers contacts avait été tissés entre les dirigeants du PSG et l’entourage de l’international égyptien. Hormis le Real Madrid, où il est annoncé depuis de longues semaines, le PSG serait une réelle possibilité pour Mohamed Salah. D’autant plus que la situation entre le joueur et Liverpool ne serait pas claire comme de l’eau de roche.

Liverpool ne fermerait pas la porte à un départ…

Ce mercredi, The Athletic a profité d’un long papier sur Ramy Abbas Issa, avocat de Mohamed Salah, afin de faire un point sur la situation de l’Égyptien à Liverpool. Certes, la volonté du joueur n’est pour le moment pas de faire un forcing auprès de ses dirigeants pour acter son transfert cet été, alors qu’il est contractuellement lié à Liverpool jusqu’en juin 2023. Néanmoins, Salah réclamerait de la clarté selon The Athletic. Ce dont le club de la Mersey ne lui apporterait pas vraiment. En effet, au vu des premières indications formulées par le comité de direction de Liverpool, un avenir sans Mohamed Salah serait une possibilité. Une incertitude qui pourrait inciter les dirigeants de vendre son attaquant alors que la presse anglaise a assuré ces dernières semaines qu’en cas d’offre alléchante pour Sadio Mané ou Mohamed Salah, un transfert serait susceptible d’avoir lieu. La chance du PSG ? Le clan Salah serait convaincu que le joueur mérité une prolongation et bien qu’il soit âgé de 29 ans.

Le coup de pression de l’avocat de Salah