Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Cette grosse révélation sur le dossier Kane !

Publié le 14 avril 2021 à 12h45 par Th.B.

Harry Kane pourrait être l’une des attractions du marché estival, recherchant un nouveau challenge. Le PSG serait sur le coup ainsi que les deux clubs de Manchester. Néanmoins, le joueur de Tottenham serait dépendant des opérations du mercato.

Et si Harry Kane débarquait au PSG ? À en croire la presse britannique, le Paris Saint-Germain songerait au buteur de Tottenham dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé dont l’avenir est incertain au PSG. En effet, le contrat du champion du monde tricolore court jusqu’en juin 2022 et comme le10sport.com vous l’a souligné le 8 avril dernier, les négociations sont pour le moment bloquées entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG. En ce qui concerne l’option Harry Kane, il y aurait beaucoup de variables à prendre en compte.

Harry Kane, dépendant du marché ?