Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare un grand ménage pour cet été !

Publié le 14 avril 2021 à 10h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid espère se renforcer lors du prochain mercato estival, de nombreux départs seraient également attendus par Florentino Pérez.

L’été dernier, le Real Madrid s’est résolu à ne pas recruter de joueurs en raison de la crise du Covid-19, mais Florentino Pérez compte se rattraper lors du prochain mercato estival. Comme annoncé par le10sport.com, David Alaba se rapproche du club merengue, tandis qu’Erling Haaland et surtout Kylian Mbappé apparaissent comme des priorités. Cependant, des départs seront nécessaires pour mener à bien ces opérations. Florentino Pérez souhaite en effet renflouer les caisses et alléger la masse salariale, et trois joueurs seraient particulièrement concernés.

Bale, Marcelo, Isco… Le Real Madrid veut dégraisser