Mercato - PSG : Ça se précise très sérieusement pour la prolongation de Neymar !

Publié le 14 avril 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a trouvé un accord avec le PSG pour y prolonger son bail, Neymar a une nouvelle fois réaffirmé sa joie d’évoluer dans la capitale française, et ce dans un contexte où un timing se dégage pour l’annonce de son renouvellement de contrat.

Si la presse catalane tente de lancer un nouveau feuilleton liant les noms de Neymar et du FC Barcelone, tout indique que l’avenir de l’international brésilien au cours des prochaines années s’écrit au Paris Saint-Germain. En effet, comme nous vous l’avons annoncé, celui qui est désormais tel un poisson dans l’eau dans la capitale française a trouvé un accord pour renouveler son bail expirant le 30 juin 2022 pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Tout est désormais calé entre les différentes parties, et la seule incertitude est maintenant de savoir à quel moment le PSG se décidera à effectuer l’annonce tant attendue.

La prolongation de Neymar annoncée avant les demi-finales ?

Cela n’est plus qu’une question de jours comme nous vous l’avons précisé, et L’Equipe confirme cette tendance dans son édition de ce jeudi. Le média français va même plus loin en affirmant que l’annonce pourrait intervenir avant la demi-finale aller de Ligue des Champions qui opposera le PSG au vainqueur de la double-confrontation opposant le Borussia Dortmund à Manchester City. L’Equipe indique que le PSG cherche toujours le bon timing pour annoncer le renouvellement de Neymar, et ce laps de temps avant les demi-finale pourrait s’avérer idéal dans cette optique.

« La prolongation au PSG n'est plus un sujet »

Mais en attendant, à défaut de prolonger officiellement, Neymar s’est chargé de réaffirmer publiquement toute sa joie d’évoluer au PSG. En effet, au sortir de la qualification du club parisien face au Bayern Munich ce mardi au Parc des Princes (3-3 score cumulé, Paris qualifié grâce aux buts à l’extérieur), celui qui a été élu homme du match de cette confrontation retour a laissé entendre que sa prolongation n’est plus un sujet d’actualité dans le bon sens du terme. « Ceci (la prolongation avec le PSG) n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et à la maison ici au PSG. Je me sens plus heureux qu’avant », a expliqué Neymar a TNT Sports Brasil dans des propos rapportés par ESPN Brasil .

« Je pense qu’il restera ici au PSG pour longtemps »