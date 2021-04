Foot - PSG

PSG - Clash : Bayern Munich, Kimmich… Cette énorme punchline de Neymar !

Publié le 14 avril 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que Joshua Kimmich avait affirmé que le Bayern Munich se qualifierait face au PSG ce mardi, Neymar s’est chargé de remettre en place l’international allemand après l’élimination des Bavarois.

« Parce que nous sommes la meilleure équipe, je suis convaincu que nous allons passer. Nous étions la meilleure équipe lors du premier match mais malheureusement le résultat ne correspondait pas à notre performance. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que nous pouvons inverser les choses dans le deuxième match », avait annoncé Joshua Kimmich sur le site du Bayern Munich avant le match retour de quart de finale opposant les Bavarois et le PSG. Mais comme on dit, il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, et l’international allemand paye maintenant cet excès de confiance.

« Tu peux avoir la possession du ballon… »