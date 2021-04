Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Flick fait le point sur son avenir !

Publié le 14 avril 2021 à 10h25 par La rédaction

Suite à l’élimination du Bayern Munich en Ligue des Champions, Hans-Dieter Flick a répondu à quelques questions sur son avenir, alors que son nom revient pour remplacer Joachim Löw sur le banc de la sélection allemande.