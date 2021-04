Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone a tranché pour le retour de Neymar !

Publié le 14 avril 2021 à 14h15 par H.G.

Bien qu’il soit très heureux au PSG, club au sein duquel il est sur le point de prolonger son contrat, le FC Barcelone serait prêt à accueillir Neymar s’il désire revenir.

Longtemps désireux de revenir au FC Barcelone, Neymar est désormais pleinement épanoui au PSG. Ainsi, l’international brésilien est sur le point de prolonger son contrat expirant actuellement le 30 juin 2022 pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026, comme le10sport.com vous l’a annoncé. Mais si ce n’est plus qu’une question de jours avant que l’annonce officielle soit effectuée, la presse catalane ne se prive pas pour remettre une pièce dans la machine du feuilleton Neymar liant au FC Barcelone ces derniers temps. Et visiblement, les Blaugrana ne seraient vraiment pas opposés à l’idée de voir le numéro 10 du PSG faire son grand retour.

Le vestiaire du FC Barcelone accueillerait Neymar à bras ouverts