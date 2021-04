Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique se livre sans détour sur son intégration !

Publié le 15 avril 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM l’été dernier en provenance de Botafogo, Luis Henrique a connu des débuts assez délicats en France. L’attaquant brésilien se prononce à ce sujet.

Méconnu du public français au moment de sa signature à l’OM l’été dernier pour 8M€ en provenance de Botafogo, Luis Henrique (19 ans) a connu des débuts compliqués au sein du projet McCourt. L’attaquant brésilien n’entrait pas vraiment dans les plans d’André Villas-Boas, et même s’il retrouve davantage de temps de jeu depuis plusieurs semaines grâce à Jorge Sampaoli, il ne fait pas encore figure de titulaire en puissance à l’OM. Interrogé dans les colonnes de La Provence , Henrique se livre sur son intégration.

« Je ne suis pas encore à 100% »