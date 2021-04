Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un énorme coup de tonnerre pour Raphaël Varane !

Publié le 15 avril 2021 à 9h00 par T.M.

Après 10 ans passés sous le maillot du Real Madrid, Raphaël Varane pourrait bien se lancer un nouveau défi à partir de la saison prochaine.

Outre l’avenir de Sergio Ramos, celui de Raphaël Varane fait également énormément parler au Real Madrid. En effet, depuis quelques semaines, les interrogations sont de plus en plus nombreuses concernant le Français. Alors que ce dernier est sous contrat jusqu’en 2022, Florentino Pérez souhaite le prolonger, mais si tel n’était pas le cas, Varane sera alors mis sur le marché cet été afin d’éviter un départ libre dans un an. Un nouveau chapitre pourrait donc débuter pour l’ancien du RC Lens. Et selon les derniers échos en provenance d’Espagne, l’heure du départ pourrait bel et bien sonner pour le protégé de Zinedine Zidane.

Direction Manchester United !