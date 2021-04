Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Alaba... Ce joueur de Zidane pourrait tout relancer !

Publié le 15 avril 2021 à 7h00 par A.D.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait voir Sergio Ramos et Raphaël Varane partir. Pour pallier ces possibles départs, le club merengue devrait se tourner vers David Alaba, Jules Koundé et/ou Pau Torres. Toutefois, ces dossiers pourraient être totalement chamboulés par Eder Militao.

Ces dernières semaines, Eder Militao enchaine les performances de haute volée. A tel point qu'il a (presque) fait oublier les absences conjuguées de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. Etincelant lors de ses récentes sorties, Eder Militao devrait être récompensé de ses efforts. Comme l'a indiqué Goal Espagne dernièrement, la direction du Real Madrid aurait approché l'agent du Brésilien pour faire l'éloge de son joueur. Par la même occasion, les hautes sphères madrilènes ont annoncé qu'elles comptaient sur Eder Militao pour la saison prochaine. Et alors qu'il voudrait conserver Eder Militao cet été, Zinedine Zidane aurait totalement changé ses plans pour le prochain mercato.

Koundé et Torres oubliés grâce à Eder Militao ?