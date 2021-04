Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a posé des conditions claires pour ce défenseur !

Publié le 14 avril 2021 à 23h00 par A.D.

Alors qu'il a enchainé les gros matchs dernièrement, Eder Militao ne devrait pas quitter le Real Madrid de si tôt. En effet, sa direction lui aurait fait savoir qu'il comptait sur lui pour la saison prochaine. Ainsi, le club merengue ne compterait laisser filer Eder Militao cet été que si, et seulement si, le joueur en faisait lui-même la demande et qu'une écurie formulait une offre XXL.

Arrivé de Porto à l'été 2019, Eder Militao a vécu des débuts compliqués au Real Madrid. Très peu utilisé, le défenseur 23 ans n'a pas eu l'occasion de faire ses preuves à la Maison-Blanche . Et le peu de fois où il obtenait du temps de jeu, il n'a pas réussi à démontrer toutes ses qualités. Ces dernières semaines, Eder Militao semble avoir totalement changé la donne. En effet, l'international brésilien a profité des absences de Sergio Ramos et de Raphaël Varane pour s'illustrer. Et alors qu'il a fait forte impression, Eder Militao aurait totalement relancé son avenir. Selon les dernières informations de Goal Espagne , la direction du Real Madrid aurait annoncé à l'entourage du joueur qu'elle était satisfaite de ses prestations récentes et qu'elle comptait sur lui pour la saison prochaine.

Le départ de Militao accepté à deux conditions ?