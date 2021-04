Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas, Bielsa... Une bataille colossale attend Pablo Longoria !

Publié le 14 avril 2021 à 20h10 par D.M.

A en croire la presse anglaise, l'OM suivrait de près les performances de Romain Perraud. Le joueur de Brest serait également courtisé par l'OL, mais aussi par Leeds.

Ancien head of football et désormais président de l’OM, Pablo Longoria a commencé à se pencher sur le prochain mercato estival et pourrait bien tenter de recruter des joueurs évoluant en France. A la recherche d’opportunités sur le marché, l'Espagnol aurait ciblé plusieurs joueurs de Ligue 2 à l’instar d’Amine Adli (Toulouse) ou encore d’Ismaël Doukouré (Valenciennes). Mais à en croire le Daily Mail , l’OM surveillerait également un latéral gauche de Ligue 1. Selon le média anglais, Pablo Longoria aurait coché le nom de Romain Perraud, sous contrat jusqu’en 2025 avec Brest.

Leeds et l'OL sur Romain Perraud