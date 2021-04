Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste en Ligue 1 !

Publié le 14 avril 2021 à 12h15 par D.M.

Afin de renforcer le poste de latéral gauche, l’OM aurait ciblé Romain Perraud, qui a récemment prolongé son contrat avec Brest jusqu’en 2025.

Président de l’OM, Pablo Longoria doit gérer plusieurs dossiers sensibles, notamment l’avenir des joueurs en fin de contrat. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le dirigeant marseillais tente de trouver un accord avec Florian Thauvin et Jordan Amavi. Et pour le latéral gauche, ses efforts pourraient être récompensés puisque le joueur pourrait prolonger son contrat de trois saisons. Mais même s’il parvient à conserver Amavi dans son effectif la saison prochaine, l’OM pourrait recruter un nouveau latéral gauche afin de pallier les possibles départs de Christopher Rocchia, Yuto Nagatomo et de Saïf-Eddine Khaoui, en fin de contrat.

L'OM se serait positionné pour Romain Perraud