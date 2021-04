Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable scénario à l'étude pour Haaland !

Publié le 14 avril 2021 à 12h00 par D.M.

Le Bayern Munich pourrait accueillir Erling Braut Haaland dans son effectif, notamment si le joueur décide de rester au Borussia Dortmund la saison prochaine.

Le Borussia Dortmund affronte Manchester City, ce mercredi, en quart de finale retour de la Ligue des champions. Et le club allemand espère compter sur un Erling Braut Haaland en grande forme. Auteur de sept buts en C1 cette année, l’attaquant de 20 ans ne cesse d’impressionner depuis le début de la saison et voudrait amener, en Allemagne, un nouveau titre européen. Avant de changer d’air cet été ? Haaland, voit sa clause libératoire à 75M€, présente dans son contrat, entrer en vigueur durant l’été 2022, mais de nombreux clubs européens voudraient tenter de le recruter dès le prochain mercato estival. C’est le cas du Real Madrid, du FC Barcelone et des plus grandes équipes de Premier League.

Le Bayern Munich espère accueillir Haaland...en 2022