Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Bielsa veut une révélation de Ligue 1 !

Publié le 30 janvier 2021 à 13h15 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, Romain Perraud a bien prolongé son contrat avec Brest. Mais son avenir n’est pas certain de s’écrire en Bretagne.

Le 8 janvier dernier, en exclusivité, le10sport.com vous révélait que Romain Perraud et Brest avaient trouvé un accord pour une prolongation de contrat. L’officialisation a eu lieu trois semaines plus tard, confirmant ainsi que Perraud est lié à Brest jusqu’en juin 2025. Mais cela ne verrouille pas, pour autant, son avenir en Bretagne.

Leeds et Southampton sont là

En France, l’OL est intéressé par Romain Perraud et ne lâche pas la surveillance active mise en place depuis plusieurs semaines. Mais c’est en Angleterre que les intérêts sont les plus concrets. Selon nos informations, deux clubs de Premier League ont déjà pris contact avec l’entourage de Romain Perraud comme avec Brest. Un positionnement actif et concret pour préparer un transfert à l’été 2021. Le nom de ces clubs : Leeds et Southampton ! Le club de Marcelo Bielsa, visiblement toujours attentif à la Ligue 1 après son passage à l’OM, réalise une belle saison et pourrait faire son marché du côté de la France…