Mercato - Real Madrid : La succession de Zidane se complique !

Publié le 14 avril 2021 à 21h00 par A.D.

Julian Nagelsmann serait dans les petits papiers du Real Madrid en vue du possible départ de Zinedine Zidane. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Bayern a également coché le nom du technicien allemand et en a même fait sa priorité pour remplacer Hans-Dieter Flick. Après avoir confirmé la tendance, Fabrizio Romano a ajouté que le club basé à Munich attendait d'en savoir plus sur la situation de son entraineur avant de lancer les grandes manœuvres.

Depuis son arrivée sur le banc du RB Leipzig, Julian Nagelsmann fait forte impression. A tel point qu'il aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid. Alors que l'avenir de Zinedine Zidane resterait incertain, les hautes sphères du club merengue auraient identifié le profil de Julian Nagelsmann au cas où. Toutefois, la Maison-Blanche est soumise à une lourde concurrence sur ce dossier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Bayern en pince également pour Julian Nagelsmann. D'ailleurs, le technicien allemand serait même la priorité de l'écurie basée à Munich. Dans cette optique, le Bayern est prêt à payer plus de 10M€ pour faire péter sa clause libératoire. Et alors que les Bavarois ont déjà bougé leurs pions pour mener à bien ce dossier, il n'y aurait pas encore d'accord entre les différentes parties.

Nagelsmann priorité du Bayern, mais...