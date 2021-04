Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Le Bayern Munich fonce sur Nagelsmann !

Publié le 13 avril 2021 à 12h45 par Alexis Bernard

Le Bayern Munich va tenter de se sortir du piège tendu par le PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Mais pour son entraîneur, Hansi Flick, ça sent déjà la fin. Ses dirigeants préparent déjà l’avenir sans lui…

Douché par un PSG des grands soirs au match aller (2-3), le Bayern Munich se déplace à Paris avec la ferme intention de prendre sa revanche. Sans Lewandowski, la tâche va être complexe. D’autant plus que Paris a récupéré Paredes et Verratti pour son milieu du terrain. Mais la mission n’est pas impossible pour Hansi Flick, vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Un entraîneur à l’avenir plus qu’incertain…

Clap de fin pour Flick

Des querelles internes rongent clairement le club depuis plusieurs mois. Hansi Flick en serait terriblement lassé, lui qui est au cœur de ces divergences avec plusieurs dirigeants. Selon nos sources, il se sait clairement menacé et pourrait même « profiter » d’une élimination éventuelle contre le PSG pour être débarquer à l’issue de la saison. Cité parmi les coachs susceptibles de prendre en main le destin de l’équipe nationale allemande et remplacer Joachim Low, Hansi Flick sait que son avenir se joue principalement ce mardi, contre Paris. Une qualification lui permettrait d’avoir plus de crédit, même si en coulisses, ses dirigeants préparent déjà la suite.



Dans le viseur du Bayern Munich, il y a un homme : Julian Nagelsmann. L’actuel entraîneur du RB Leipzig est la priorité des Bavarois. Ces derniers seraient même prêts à payer la clause libératoire du technicien de 33 ans, d’un montant dépassant les 10 millions d’euros ! Selon nos informations, le Bayern Munich a déjà entrepris des démarches pour préparer le terrain d’une opération Nagelsmann.