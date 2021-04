Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane pourrait totalement relancer le feuilleton Mbappé !

Publié le 14 avril 2021 à 18h15 par D.M.

Désireux d'aller au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait lié son avenir à celui de Zinédine Zidane, qui entretient une relation distante avec son président, Florentino Perez.

Sauf énorme retournement de situation, Neymar devrait poursuivre sa carrière au PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le joueur a donné son accord pour prolonger son contrat avec le club parisien, qui attend le bon moment pour officialiser la signature. Pour Kylian Mbappé, la donne est différente. Les deux parties continuent de discuter, mais les négociations apparaissent compliquées, le joueur souhaitant prolonger son bail d’un ou deux ans afin de garder la maitrise de son avenir. Et pour cause, Mbappé rêverait de porter, un jour, les couleurs du Real Madrid.

Mbappé veut évoluer sous les ordres de Zidane, dont l'avenir est incertain