Mercato - PSG : Le clan Neymar prend position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 14 avril 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le PSG fait tout son possible afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, Neymar mettrait aussi son grain de sel dans le dossier.

Si Neymar est sur le point de parapher un nouveau contrat qui le liera au PSG jusqu’en 2026 comme nous vous l’avons annoncé, la donne est différente en ce qui concerne Kylian Mbappé. En effet, les discussions sont bloquées pour l’heure dans la mesure où l’international français ne serait pas forcément favorable à un bail longue durée dans la capitale française afin de garder la mainmise pour son avenir. Ainsi, l’avenir de l’international français demeure plus qu’incertain à l’heure actuelle, et il pourrait être vendu l’été prochain si jamais il ne prolonge pas d’ici-là puisque le PSG s’exposerait alors au risque que Kylian Mbappé s’en aille librement un an plus tard.

« Neymar essaie de convaincre Kylian Mbappé de rester »