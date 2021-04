Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et si c’était l’heure des adieux pour Varane ?

Publié le 15 avril 2021 à 5h30 par Th.B.

Contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane n’a toujours pas prolongé et pourrait être vendu pour que le club merengue puisse mener à bien son mercato XXL.

Dix ans et puis s’en va ? Arrivé en 2011 en provenance du RC Lens, Raphaël Varane pourrait bien estimer avoir bouclé la boucle avec le Real Madrid. Club avec lequel il a soulevé les plus grands trophées. Sous contrat à la Casa Blanca jusqu’en juin 2022, Varane aurait prévu de réclamer un bon de sortie à ses dirigeants comme As le révélait ces dernières semaines. Et une bataille entre le PSG et Manchester United devrait avoir lieu.

