Mercato - ASSE : Caiazzo et Romeyer prennent une décision radicale à 20M€ !

Publié le 15 avril 2021 à 2h15 par A.M.

Co-propriétaires de l'ASSE depuis 2004, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont confirmé leur intention de vendre le club du Forez et ainsi tourner la page.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com fin janvier, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer réfléchissent sérieusement à l'idée de vendre l'ASSE. Ces derniers jours, Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, estimait même que « l'ASSE a besoin d'un nouveau souffle ». Et visiblement, les co-propriétaires du club du Forez ont pris conscience de la situation puisque dans une lettre ouverte diffusée dans Le Progrès , ils assurent mettre en vente l'ASSE.

L'ASSE bientôt vendue pour 20M€ ?