Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dortmund met clairement les choses au point pour Haaland !

Publié le 14 avril 2021 à 14h30 par T.M.

Chaque jour, le feuilleton Erling Braut Haaland prend un peu plus d’ampleur. Face à cela, le Borussia Dortmund, par l’intermédiaire de son directeur général, Hans-Joachim Watzke, a souhaité mettre les choses au point.

Révélé à Salzbourg, Erling Braut Haaland a choisi en janvier 2020 de poursuivre sa progression au Borussia Dortmund. Et après seulement un an et demi passé du côté de la Ruhr, le Norvégien pourrait déjà entamer un nouveau chapitre de sa jeune carrière. En effet, à seulement 20 ans, le crack du BVB a l’Europe entière à ses pieds. Les plus grosses écuries du Vieux Continent à l’instar du Real Madrid, du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore de Manchester City rêvent de s’offrir Erling Braut Haaland. Que ce soit cet été ou bien à l’été 2022, quand une clause libératoire à 75M€ entrera en vigueur, la bataille s’annonce acharnée. Mais cela sera sans compter sur le Borussia Dortmund. En effet, au sein du club allemand, on ne compte pas lâcher Haaland. D’ailleurs, Hans-Joachim Watzke l’a bien fait savoir.

« Je pense savoir où il jouera la saison prochaine »