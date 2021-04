Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça s’activerait déjà en coulisse pour la vente de l’ASSE !

Publié le 14 avril 2021 à 13h00 par T.M.

Ce mardi, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont ouvert la porte à une vente de l’ASSE. Les Verts pourraient donc changer de main prochainement et il y aurait déjà des candidats intéressés.

Comme espéré par beaucoup à Saint-Etienne, l’ASSE pourrait prochainement être cédée par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Arrivés à la tête du club stéphanois en 2004, les deux hommes se sont déclarés ouverts à une vente des Verts. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur », ont ainsi expliqué Romeyer et Caïazzo, qui s’activeraient d’ores et déjà pour trouver ce « meilleur investisseur ».

L’ASSE intéresse du monde !